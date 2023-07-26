В Ростовской области поймали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Теперь задержанному грозит новый уголовный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали мужчину, который сбежал из колонии больше месяца назад. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба донского ГУФСИН.

- Осужденного из колонии-поселения № 8 отправили в изолятор для проведения процессуальных действий. За уход из-под надзора задержанному грозит новый уголовный срок до 4 лет, на этот раз в колонии общего или строгого режима, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что беглеца нашли около двух часов ночи в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Напомним, 35-летний мужчина сбежал с рабочего места 14 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что он отбывал срок за кражу, а также нанесение травм средней тяжести. В колонии-поселении он должен был провести 3 года.

Как пояснили в ГУФСИН, в колониях-поселениях осужденные обычно свободно передвигаются и находятся без охраны. Следят за ситуацией только сотрудники исправительного учреждения. Людям, отбывающим наказание, в том числе разрешают работать вне колонии, но с тем условием, что они всегда должны возвращаться под надзор.

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