Девятилетний мальчик на самокате погиб в ДТП с "Мерседесом" бывшего судьи в Майкопе

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе в городском парке произошло смертельное ДТП. О случившемся сообщила «КП - Кубань».

По предварительным данным, внедорожник Mercedes на перекрестке столкнулся с попутным Ford Focus. После чего Mercedes влетел в парк, где сбил дорожное ограждение и снес ребенка на самокате. Затем иномарка съехала к реке и перевернулась на крышу.

В результате столкновения с машиной погиб на месте ДТП 9-летний мальчик. Пострадали и люди в самом внедорожнике. На момент аварии в авто было восемь человек. Из них трое взрослых и пятеро детей. Все они были госпитализированы. Один ребенок с ушибами средней тяжести находится в неврологическом отделении. Второй малыш сейчас в реанимации. Водитель внедорожника тоже находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Предварительно, он является судьей в отставке. В тот день мужчина вез детей и внуков на отдых.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

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