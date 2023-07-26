Следственный комитет расследует гибель четырехлетнего мальчика в ростовском аквапарке

Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела. ФОТО: Ростовский Следком

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ростовском аквапарке на бульваре Комарова. Сообщили в ростовском Следкоме.

Полицейские уже провели осмотр места трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти мальчика.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека), – прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла сегодня в среду, 26 июля, в аквапарке Ростова, что на берегу Северного водохранилища. По версии следствия, мальчик приехал с семьей, чтобы провести досуг. Ребенок плавал в бассейне. А потом его нашли без сознания в воде. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

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