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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:42

В Батайске водитель иномарки умер за рулем после сердечного приступа и ДТП

Мужчина на иномарке врезался в машину, припаркованную около батайского магазина
Ангелина СКИБА
Авария произошла на улице Урицкого. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Авария произошла на улице Урицкого. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Батайске у 49-летнего водителя иномарки, который ехал за рулем, произошел сердечный приступ. После этого неуправляемая машина попала в ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла сегодня, 27 июля. Предварительно, около 9:50 на улице Урицкого Daewoo Nexia внезапно пересекла встречную полосу, заехала на парковку перед магазином и врезалась в припаркованный Kia Picanto.

- 37-летняя владелица Kia не пострадала, но погиб водитель Daewoo Nexia. Сейчас обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции, - рассказали в УГИБДД.

Напомним, ранее под Таганрогом после столкновения с грузовиком погиб водитель фуры.

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