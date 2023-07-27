В Батайске водитель иномарки умер за рулем после сердечного приступа и ДТП

Авария произошла на улице Урицкого. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Батайске у 49-летнего водителя иномарки, который ехал за рулем, произошел сердечный приступ. После этого неуправляемая машина попала в ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.
Авария произошла сегодня, 27 июля. Предварительно, около 9:50 на улице Урицкого Daewoo Nexia внезапно пересекла встречную полосу, заехала на парковку перед магазином и врезалась в припаркованный Kia Picanto.
- 37-летняя владелица Kia не пострадала, но погиб водитель Daewoo Nexia. Сейчас обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции, - рассказали в УГИБДД.
Напомним, ранее под Таганрогом после столкновения с грузовиком погиб водитель фуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детали массовой аварии на трассе Ростов - Волгодонск сообщили в УГИБДД
Пожилой мужчина пострадал после столкновения машин в районе поселка Головное (подробности)