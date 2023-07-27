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НовостиОбщество27 июля 2023 18:57

В Куйбышевском районе уничтожили более 1,3 тонны конопли

В Ростовской области уничтожили более тонны дикорастущей конопли на 650 квадратных метрах
Екатерина ПОПОВА
Следующая акция пройдет в конце августа.

Следующая акция пройдет в конце августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куйбышевском районе Ростовской области члены добровольческой казачьей дружины уничтожили более 1,3 тонны дикорастущей конопли на участке более 650 квадратных метрах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Акция по борьбе с дикорастущей коноплей проходит в четыре этапа с июня по сентябрь. С этим растением борются не только члены казачьих дружин, но и полицейские, представители администраций поселений и общественники.

– Единый день борьбы с коноплей проходит в регионе не первый год, но наибольший масштаб акция приобрела в последнюю пятилетку. За это время в рамках акции уничтожено в общей сложности 460 тонн дикорастущей конопли, - отметил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

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