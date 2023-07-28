В Ростове на Семашко нашли умершего мужчину

Мужчина некоторое время лежал и не шевелился, после этого к нему подошли прохожие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в переулке Семашко, нашли умершего мужчину. Об этом 27 июля в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, мужчина скончался на лавочке. Люди утверждают, что он некоторое время лежал и не шевелился. Заподозрив неладное, прохожие обратились к человеку, но он не ответил.

Медики скорой помощи, которые прибыли на вызов, не смогли никак помочь и констатировали смертельный исход. После этого умершего прикрыли черным пакетом, а также оградили место происшествия специальной лентой.

Официальных комментариев от полиции и управления Следкома по факту случившегося не поступало.

Напомним, ровно месяц назад в центре Ростова, на пересечении Ворошиловского и Станиславского, также умер мужчина. Тогда в СК отметили, что случай не носил криминального характера.

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