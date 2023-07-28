В Таганрогском художественном музее за несколько часов до взрыва проходила детская экскурсия

Сейчас на месте работают спасатели. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

В Таганроге 28 июля произошел взрыв в переулке Лермонтовском, 22. Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», до происшествия в расположенном рядом музее проходила детская экскурсия.

Известно, что музей посещали воспитанники из Таганрогского центра помощи. К счастью, в первой половине дня мероприятие закончилось.

Напомним, сообщения о взрыве в центре Таганрога стали поступать около 16 часов. Как сообщил губернатор Ростовской области, предположительно, взорвалась ракета. В результате травмы легкой и средней степени тяжести получили 15 человек — 9 попали в больнице.

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