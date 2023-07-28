После взрыва в Таганроге в больницу госпитализировали девять человек

Одну пострадавшую прооперировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После взрыва в Таганроге в больницу было доставлено 12 человек. Двое из них от госпитализации отказались. Одного пострадавшего сейчас обследуют медики, еще девять человек госпитализированы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

– Одна из госпитализированных - с черепно-мозговой травмой, проведена операция. На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет, – проинформировал глава региона.

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