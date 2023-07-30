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НовостиПроисшествия30 июля 2023 11:17

В Ростове нашли мертвой 36-летнюю женщину, которую искали с 16 июля

Информацию о завершении поисков опубликовали волонтеры
Ангелина СКИБА
Детали розыска и место, где обнаружили женщину, не указали

Детали розыска и место, где обнаружили женщину, не указали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области нашли мертвой 36-летнюю ростовчанку, которая пропала без вести в середине июля. Информацию об этом опубликовали в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найдена, погибла, - говорится в сообщении.

Детали розыска и место, где обнаружили женщину, не указали. Волонтеры обычно не дают подобной информации, потому что это личные данные, которые нельзя разглашать.

Известно только, что жительницу донской столицы искали с 16 июля 2023 года. Примерно с этого времени она перестала отвечать близким на звонки и сообщения.

Напомним, ранее на улице Семашко в Ростове обнаружили умершего мужчину. Он долгое время лежал на лавочке. К тому моменту, когда прохожие забили тревогу, спасти человека уже было невозможно.

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