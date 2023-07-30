В Таганроге обустроят новую спортивную площадку на улице Морозова

Территорию благоустроят для подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге собираются обустроить новую спортивную площадку на улице Морозова. Информацию об этом опубликовали в группе VK МАУ «Стадион Торпедо».
- 24 июля подписали договор на выполнение работ по устройству площадки около Морозова, 21. Проект реализуется за счет средств городского бюджета, - сообщили таганрожцам.
Территорию благоустроят для подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО.
Добавим, сегодня, 30 июля, сити-менеджер Таганрога опубликовал фото с места разбора завалов в районе кафе «Чехов сад» и Лермонтовского переулка.
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