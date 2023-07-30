В Таганроге совершили молебен после ЧП со сбитой ракетой

Молебен провели вчера, 29 июля, после Божественной литургии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Никольском храме Таганрога после ЧП со сбитой ракетой провели молебен - верующие и священнослужители поклонились мощам с благодарностью за то, что не было жертв. Также прихожане попросили здравия пострадавшим.

Молебен провели вчера, 29 июля, у мощей праведного Павла Таганрогского.

- Обломки ракеты взорвались в центре города, но попали в самое безлюдное место. В этом нельзя не увидеть промысла Божия. Скорбно, что в результате взрыва пострадали люди, было повреждено несколько зданий. Но все остались живы, и в этом я вижу помощь Божию и защиту покровителя нашего города праведного Павла Таганрогского, - сказал благочинный Таганрогского округа, иерей Борис.

Эту точку зрения поддержал и настоятель храма иеромонах Маврикий.

- Это чудо старца Павла. Милостью Божией старец Павел отвел удар, обломок упал в самом центре города, и не погиб ни один человек, - отметил отец Маврикий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Таганрога опубликовал фото с места разбора завалов

Там, где упали обломки украинской ракеты, сейчас работает спецтехника (подробности)