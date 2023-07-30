В хутор Дарагановка к месту падения БПЛА выехал глава администрации Неклиновского района

Глава администрации выехал на место происшествия. Фото: телеграм-канал главы администрации Неклиновского района Василия Даниленко

В Ростовской области к месту падения БПЛА, в хутор Дарагановка, выехал глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

- Сегодня, 30 июля, примерно в 21 час в Дарагановке упал беспилотный летательный аппарат. Его принадлежность и причины крушения устанавливаются. К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль. Незамедлительно выехал на место, - написал в Telegram Василий Даниленко.

Чиновник добавил, что сейчас на месте происшествия работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района, а также службы жизнеобеспечения.

Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что в хутор направилась «бригада скорой медпомощи, но пострадавших пока не зафиксировано».

Напомним, 28 июля над Таганрогом система ПВО сбила украинскую ракету. Ее части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Пострадали 22 человека, 9 из них еще остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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