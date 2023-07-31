Глава администрации Волгодонска прокомментировал ЧП в гаражном кооперативе

Сейчас на месте работают спасатели и оперативно-следственная группа. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО
Днем 31 июля ЧП в гаражном кооперативе Волгодонска прокомментировал глава городской администрации Сергей Макаров.
- Основная версия - взрыв бытового газа, никаких других устройств нет. Прошу всех сохранять спокойствие. Сейчас работает оперативно-следственная группа, задействованы спасатели. Вызвана необходимая техника для разбора завалов, - сообщил Сергей Макаров.
Напомним, хлопок произошел сегодня, 31 июля, около 9:07 в гаражном кооперативе на Мира, 15. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Известно, что от ударной волны оказались повреждены пять гаражей, два из них полностью разрушены.
Ранее экстренная служба опубликовала фото и видео с места происшествия.
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