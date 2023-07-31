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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:06

Глава администрации Волгодонска прокомментировал ЧП в гаражном кооперативе

Основная версия случившегося - взрыв бытового газа
Ангелина СКИБА
Сейчас на месте работают спасатели и оперативно-следственная группа. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сейчас на месте работают спасатели и оперативно-следственная группа. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Днем 31 июля ЧП в гаражном кооперативе Волгодонска прокомментировал глава городской администрации Сергей Макаров.

- Основная версия - взрыв бытового газа, никаких других устройств нет. Прошу всех сохранять спокойствие. Сейчас работает оперативно-следственная группа, задействованы спасатели. Вызвана необходимая техника для разбора завалов, - сообщил Сергей Макаров.

Напомним, хлопок произошел сегодня, 31 июля, около 9:07 в гаражном кооперативе на Мира, 15. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Известно, что от ударной волны оказались повреждены пять гаражей, два из них полностью разрушены.

Ранее экстренная служба опубликовала фото и видео с места происшествия.

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