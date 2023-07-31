Власти Таганрога расширили границы зоны ЧС в центре города

Обновленное постановление подписал глава городской администрации Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Таганрога изменили границы зоны ЧС, которая была установлена после падения обломков украинской ракеты. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Теперь режим ЧС действует в границах:

- Лермонтовский, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, Антона Глушко, 12, 15, 17, 23, 28, Александровская, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 70, Итальянский, 22, 34 а, Фрунзе, 23, 37-39, Лермонтовский, 12, Мечниковский, 9, 11.

Прежний документ содержал меньше адресов.

Напомним, режим ЧС ввели локально 28 июля, после того, как в центр города упали обломки сбитой ракеты. Тогда части снаряда повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим.

Добавим, 30 июля под Таганрогом упал беспилотный летательный аппарат.

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