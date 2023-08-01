В Ростовской области предложили изменить коммунальные тарифы на 7 % в 2024 году

Сейчас власти обсуждают предельно допустимые изменения цен Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Власти Ростовской области планируют рост тарифов на коммунальные услуги в районе 6,8 % в 2024 году. Предложение губернатора о предельно допустимых изменениях можно найти на портале правовой информации.

Так, в документе предлагается оставить тариф без изменения на срок с января по июнь 2024 года, а уже с 1 июля по 31 декабря 2024 года ввести предельное повышение цен не более чем на 6,8 %.

Допустимое отклонение от индекса может составить 2 %.

Напомним, до этого тарифы меняли в декабре 2022 года, тогда повышение в 9 % установили на федеральном уровне. После этого, в 2023 году, власти Ростовской области решили не менять цены, и отложить индексацию на июль следующего года.

Добавим, в 2022 году повышение «коммуналки» объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии, тепла, воды и газа».

При этом сообщалось, что некоторые жители региона могут оформить адресные социальные выплаты, которые выделяют, если «размер экономически обоснованной оплаты оказывается выше установленных в области критериев доступности».

Кроме того, на Дону еще раньше были утверждены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На такую помощь могут рассчитывать семьи, если доля платы составляет более 20% от совокупного дохода.

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