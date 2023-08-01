В Таганроге выплаты получили уже 36 пострадавших при взрыве ракеты

Работа, связанная с выплатами и приемом заявок, продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге единовременные выплаты получили уже 36 человек. Об этом сегодня, 1 августа, в Telegram сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

- 36 человек получили единовременные выплаты, 14 - получат в ближайшее время. Эта работа продолжается, - проинформировал Андрей Фатеев.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что финансовую помощь запросили 108 человек, от них поступила 51 заявка. Средства люди запросили в связи с утратой имущества и необходимостью трат на первоочередные нужды.

Кроме указанных заявителей, 22 человека обратились за выплатами на возмещение вреда здоровью. По этим суммам местные власти собирались обратиться к губернатору Василию Голубеву, рассказал Андрей Фатеев.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Всего медицинская помощь потребовалась 22 местным жителям, 31 июля в больнице еще оставались 9 человек.

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