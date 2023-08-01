Начался восстановительный этап, ведутся выплаты: ситуация в Таганроге после взрыва ракеты на 1 августа

Власти с особым вниманием относятся к восстановлению имущества пострадавших. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Таганроге на территории, пострадавшей от обломков ракеты, завершаются основные работы по расчистке, начался восстановительный этап. Об этом 1 августа сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Рабочие приводят в порядок одно из пострадавших зданий. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Судя по фотографиям в телеграм-канале сити-менеджера, специалисты уже начали приводить в порядок пострадавшие постройки. В одном из зданий сейчас меняют окна и двери, на фасаде установили строительные леса.

- Мы с особым вниманием относимся к каждому, чье имущество пострадало. Делаем все возможное, чтобы решить проблемы жителей в кратчайшие сроки, - подчеркнул Андрей Фатеев.

Руководитель мэрии попросил земляков «отнестись с терпением к работе комиссий в зоне ЧС», а также поблагодарил за помощь предпринимательское сообщество.

Отметим, что к разбору завалов на месте происшествия ранее привлекли более 30 спецмашин.

Специалисты завезли новые окна. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

По состоянию на утро 1 августа, единовременные выплаты получили уже 36 человек, еще 14 таганрожцам суммы должны перечислить в ближайшее время. Эту работу планируют продолжить.

31 июля сообщалось, что от 108 граждан поступила 51 завка. Люди попросили о финансовой помощи в связи с потерей имущества и необходимостью трат на первоочередные нужды.

Кроме указанных заявителей, 22 человека обратились за выплатами на возмещение вреда здоровью. По этим суммам местные власти обратятся к губернатору Василию Голубеву.

Сейчас заявления и вопросы от таганрожцев продолжают принимать по телефону горячей линии: 8 (8634) 43-12-09.

ДАННЫЕ ПО ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫМ НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ

Всего медицинская помощь потребовалась 22 жителям Таганрога, в больнице в понедельник еще оставались 9 человек.

ЛОКАЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ЧС

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек, в районе места происшествия ввели режим ЧС. Границы этой зоны расширили вчера, 31 июля.

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