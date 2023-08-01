В Ростовской области под суд пойдет парень, опорочивший бывшую в соцсетях

Экс-бойфренд опубликовал о возлюбленной пикантные подробности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области будут судить жителя, который опорочил бывшую девушку в социальной сети. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Отношения 18-летнего парня и 17-летней девушки закончились печально. Возлюбленная решила поставить точку, о чем сообщила парню. Однако молодой человек не был готов к такому исходу и решил ей отомстить. Он опубликовал в местном паблике в соцсети пикантную информацию о ней. Во время отношений она доверяла ему и делилась сокровенными тайнами. Знакомые девушки увидели публикацию и рассказали ей.

Девушка написала заявление на мстителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Во время расследования парень признал свою вину. Уголовное дело уже отправили в суд. Парню может грозить до двух лет тюрьмы.

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