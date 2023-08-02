В Ростове на Северном в кустах обнаружили умершего мужчину

Очевидцы звонили в полицию и «112» Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне вечером в Ростове-на-Дону жители Северного сообщили в соцсетях, что умершего мужчину в кустах якобы «вскрывали неизвестные». Это напугало людей и они позвонили в полицию, а также в службу «112».

По словам одной из ростовчанок, странный инцидент она наблюдала вчера, 2 августа, около 18:40.

- Шли по мосту на Северном, перед остановкой Космонавтов. Стояли женщина, мужчина и маленькая девочка, смотрели очень напугано. Внизу лежал мужчина без сознания, рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала ему с животом (люди, стоявшие рядом, сказали «операцию»). Там же стоял мужчина, который светил фонарем. Он начал подниматься наверх и мы ушли, - рассказала жительница Ростова-на-Дону.

Позже интернет-пользователи добавили, что «вскрытием» на самом деле был осмотр тела, который, по всей видимости, проводили правоохранители.

Насколько соответствует истине вся указанная информация, неизвестно. Официальных комментариев от пресс-службы ГУ МВД России по региону пока не поступало.

Напомним, ранее на улице Семашко в Ростове также обнаружили тело умершего мужчины. Он долгое время пролежал на лавочке. К тому моменту, когда прохожие забили тревогу, спасти человека уже было невозможно.

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