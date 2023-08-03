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НовостиОбщество3 августа 2023 6:29

Жителю Таганрога с инвалидностью 11 лет не выдавали внеочередное жилье

Мужчина добился справедливости только с помощью прокуратуры
Ангелина СКИБА
Сотрудники прокуратуры защитили права таганрожца в суде

Сотрудники прокуратуры защитили права таганрожца в суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю Таганрога с инвалидностью 11 лет не выдавали квартиру, на которую он имел законное право. Ситуация решилась только после судебного иска, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Таганрожца с тяжелой формой хронического заболевания включили в список на внеочередное получение жилья по договору социального найма.

Мужчина по закону должен был отметить новоселье еще в 2012 году, но предоставлять новые квадратные метры ему не спешили.

Нарушение заметили в прокуратуре после жалобы. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и, подтвердив несправедливость, обратились в суд. В итоге требования были удовлетворены, власти исправили ситуацию.

Напомним, ранее благодаря прокуратуре трое сирот получили жилье, которое ожидали в течение 5 лет.

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