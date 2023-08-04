В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине попасть в роддом

Помощь оказали лейтенанты Лев Левочкин и Александр Калугин. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом. Детали этого случая рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Выяснилось, что неравнодушие и профессионализм проявили лейтенанты Лев Левочкин и Александр Калугин.

Когда правоохранители были в патруле, на въезде в Ростов-на-Дону к ним подъехала Lada. Из легковушки выбежал встревоженный водитель - мужчина пояснил, что везет в больницу беременную жену, но боится не успеть к медикам до появления малыша.

Роды могли начаться в любую минуту, поэтому полицейские не стали тратить время. Включив сирену с мигалкой, они помогли семье быстро миновать дорожные заторы.

Благодаря оперативным действиям женщину успели передать медикам, и ребенок появился на свет под присмотром специалистов. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее один из сотрудников ДПС помог водителю сломавшейся на трассе машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранца с оружием и патронами поймали инспекторы ДПС на въезде в Ростов

Сейчас мужчина находится под стражей (подробности)