Замкомандира взвода ДПС Ростовской области пострадал в серьезном ДТП

Сейчас по факту аварии проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На трассе М-4 в Ростовской области после ДТП с фурой пострадали инспектор и заместитель командира взвода ДПС ГИБДД главного управления МВД России по региону.

Авария произошла около 9:30 утра 3 августа на территории Аксайского района.

Предварительно, патрульная иномарка Toyota Camry ехала со включенными маячками и сиреной, во время разворота машина столкнулась с большегрузом.

- Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. После этого примут решение в соответствии с законом, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее в суд передали дело в отношении 16-летнего юноши, который устроил смертельное ДТП в Ростове-на-Дону.

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