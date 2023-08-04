Рост доходов на 236 % спрогнозировали для жителей Ростова-на-Дону к 2035 году

Наряду с ростом зарплат ожидается увеличение объемов производства и оборота торговли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зарплаты жителей Ростова-на-Дону к 2035 году, по предварительным подсчетам, должны повыситься в 2,2 раза, а реальные доходы увеличиться на 236 % по сравнению с 2022 годом. Цифры озвучил первый заместитель сити-менеджера Юрий Овчинников.

Чиновника процитировали в издании «Блокнот Ростов». Указанную информацию журналистам «КП - Ростов-на-Дону» частично подтвердили в городской думе сегодня, 4 августа.

Выяснилось, что обновленные показатели внесли в Стратегию социально-экономического развития города, которая еще подлежит дальнейшему обсуждению.

Наряду с ростом зарплат власти Ростова-на-Дону также ожидают увеличения объемов производства, инвестиций и оборота розничной торговли.

При этом численность населения не должна показать резкого скачка. При условии выполнения Стратегии-2035 показатель может составить около 1 млн 160 тысяч человек.

Добавим, в планы по развитию Ростова-на-Дону также внесли прогноз относительно будущего озеленения городских улиц.

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