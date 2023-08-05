Глава одного из районов Ростовской области отправился добровольцем в зону СВО

Владимир Светличный уже подал заявление в военкомат. Фото: администрация Цимлянского района

В Цимлянском районе Ростовской области во власти грядут кадровые перестановки. Как сообщил на официальной странице в паблике администрации глава района Владимир Светличный, он записался добровольцем и примет участие в специальной военном операции.

По его словам, заявление в военкомате уже одобрили.

- Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Помимо военной службы в Нагорном Карабахе имеется большой опыт гражданской службы. Уверен, что все это мне пригодится в зоне СВО, - говорит Владимир Светличный.

Также он подчеркнул, что решение — осознанно, а цели СВО будут достигнуты.

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