Глава одного из районов Ростовской области отправился добровольцем в зону СВО

Владимир Светличный уже подал заявление в военкомат. Фото: администрация Цимлянского района
В Цимлянском районе Ростовской области во власти грядут кадровые перестановки. Как сообщил на официальной странице в паблике администрации глава района Владимир Светличный, он записался добровольцем и примет участие в специальной военном операции.
По его словам, заявление в военкомате уже одобрили.
- Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Помимо военной службы в Нагорном Карабахе имеется большой опыт гражданской службы. Уверен, что все это мне пригодится в зоне СВО, - говорит Владимир Светличный.
Также он подчеркнул, что решение — осознанно, а цели СВО будут достигнуты.
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