В Ростове жители Суворовского пожаловались на улиток, заполонивших район

В спальном микрорайоне донской столицы поселились десятки улиток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Суворовском районе донской столицы местные жители заметили необычной явление, о котором они рассказали в городских пабликах. По словам горожан, кусты и столбы усеяны десятками улиток.

- Впервые в нашем районе такое, - написал ростовчанин в паблике.

Также, по словам автора поста, глядя издалека на куст с улитками, может показаться, что это — верба.

В комментариях пользователи написали, что, вероятнее всего, кто-то привез с моря пару улиток и оставил их в клумбе, после чего те и расплодились.

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