Ростовчан предупредили об экстремальной жаре в 42 градуса

В донской столице столбик термометра несколько дней будет показывать выше 40 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов пришла аномальная жара. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до 42 градусов, сообщили в городской администрации.

Особенно жаркими будут воскресенье, 6 августа, и понедельник, 7 августа. По некоторым прогнозам, экстремальная жара продержится до 10 августа.

- Старайтесь не находиться на открытом солнце в часы его активности, соблюдайте питьевой режим, выбирайте одежду из натуральных тканей, обязательно защищайте голову от прямых солнечных лучей, проветривайте душные помещения, - сообщили в телегам-канале администрации города.

Также специалисты напомнили, что в такую погоду строго запрещается проводить пожароопасные работы и разводить костры. Кроме этого, рекомендуется не перегружать электросети.

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