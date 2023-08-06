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НовостиОбщество6 августа 2023 7:33

В Таганроге день не будет работать телевидение и радио

Рассказываем, какие каналы нельзя будет посмотреть
Анна ШИЛЯЕВА
10 августа в Таганроге день не будут работать некоторые телеканалы

10 августа в Таганроге день не будут работать некоторые телеканалы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге Ростовской области планируются профилактические работы в телевизионной и радиовещательной сети. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с этим 10 августа с десяти утра до семи вечера не будут работать некоторые теле и радиоканалы.

- Речь идет о телеканалах РТРС-1 , РТРС-2 , Вести FM , Маяк , Радио России, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

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