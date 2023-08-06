В Ростове с 7 по 11 августа будут массово отключать свет

Из-за плановых работ в Ростове будут отключать электроэнергию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове понедельник, 7 августа, начнется не только с экстремальной жары, но и с отключений света. Перебои с электроэнергией продолжатся вплоть до 11 августа.

В «Донэнерго» рассказали, когда и где конкретно не будет света.

В понедельник, 7 августа, электричество будут отключать с 9 до 16:00 по следующим адресам: пл. Круглая 1; ул. 3-я Кольцевая 1А; ул. Товарищеская 12-14, 28; ул. 2-я Баррикадная 54; ул. Ленинградская 4.

Во вторник, 8 августа, электричество будут отключать с 9 до 17:00 по следующим адресам: просп. 40-летия Победы 37-57 ; ул. Закруткина 66-84; ул. Искусственная 2А, 4, 13; ул. Нижненольная 3, 5; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

В среду, 9 августа, электричество будут отключать с 9 до 17:00 по следующим адресам: ул. Былинная 8Б; ул. 2-я Краснодарская 68, 68/1, 68/2, 121, 127, 127А ; ул. Обсерваторная 82-96; ул. Лапласа; ул. Бесселя; ул. Кюри; ул. Кеплера; ул. Коперника; бульвар Галилео Галилея; ул. Ориона; бульвар. Межзвёздный; ул. Астероидная; ул. Вселенной; ул. Осевая; ул. Экскаваторная; бул. Млечного пути; пер. Андромеды; пер. Гелиоса; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Созвездия; пер. Зенитный.

В четверг, 10 августа, электричество будут отключать с 9 до 17:00 по следующим адресам: ул. Двинская 22-30; ул. 26 июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 19-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20, 20/1.

В пятницу, 11 августа, электричество будут отключать с 9 до 17:00 по следующим адресам: ул. Сарьяна 75-105; пер. Кирилловский 1-9, 2-38; ул. 41-я линия 20-28, 17-23; ул. 45-я линия 13-39, 40-5.

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