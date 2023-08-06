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НовостиОбщество6 августа 2023 11:12

В Ростовской области МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность

В регионе в ближайшие дни днем будет выше 40 градусов жары
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове в ближайшие дни будет сильная жара

В Ростове в ближайшие дни будет сильная жара

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало августа в Ростовской области выдалось чрезвычайно жарким. Так, в Ростове и в других городах региона до 10 числа будет 40-42 градуса тепла днем.

В связи с погодой в регионе объявили о чрезвычайной пожароопасности пятого класса. В частности, речь идет о юго-восточных, местами - северо-восточных и южных районах. Такая ситуация будет 6 и 7 августа.

- Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила пожарной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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