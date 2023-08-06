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НовостиОбщество6 августа 2023 14:28

В Ростове из-за прорыва трубы затопило Александровку

Уровень воды достигает щиколотки
РЕПИНА Елена
Трубу с водой прорвало в одном из районов Ростова

Трубу с водой прорвало в одном из районов Ростова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростов-на-Дону в воскресенье, 6 августа, в Александровке произошло коммунальное ЧП, рассказали очевидцы в городских пабликах.

По словам горожан, прорвало трубу с водой и потоки залили проезжую часть проспекта 40-летия Победы.

- Масштаб ЧП большой. На улице такая париловка стоит, ужас, - написал автор поста.

Уровень воды достигает щиколотки.

В связи с ЧП в домах местных жителей отключили водоснабжение. Когда неполадку устранят, не сообщается.

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