В Ростове из-за прорыва трубы затопило Александровку

Трубу с водой прорвало в одном из районов Ростова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростов-на-Дону в воскресенье, 6 августа, в Александровке произошло коммунальное ЧП, рассказали очевидцы в городских пабликах.
По словам горожан, прорвало трубу с водой и потоки залили проезжую часть проспекта 40-летия Победы.
- Масштаб ЧП большой. На улице такая париловка стоит, ужас, - написал автор поста.
Уровень воды достигает щиколотки.
В связи с ЧП в домах местных жителей отключили водоснабжение. Когда неполадку устранят, не сообщается.
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