Житель Ростовской области заплатит штраф за клевету про экс-участкового

Мужчина распространял служи о бывшем правоохранители в соцсетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области 43-летний дончанин выплатит штраф за клевету про экс-участкового. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в соцсети житель Неклиновского района написал, что бывший сотрудник ОМВД по району якобы был участником тяжких преступлений. Слухи дошли и до самих правоохранителей. Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что подтверждения опубликованной информации нет.
Самого сплетника привлекли к административной ответственности по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Теперь мужчине необходимо выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
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