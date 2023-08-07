Житель Ростовской области заплатит штраф за клевету про экс-участкового

Мужчина распространял служи о бывшем правоохранители в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 43-летний дончанин выплатит штраф за клевету про экс-участкового. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в соцсети житель Неклиновского района написал, что бывший сотрудник ОМВД по району якобы был участником тяжких преступлений. Слухи дошли и до самих правоохранителей. Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что подтверждения опубликованной информации нет.

Самого сплетника привлекли к административной ответственности по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Теперь мужчине необходимо выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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(Подробности)