В Ростове мужчина ударил ножом знакомого

В Ростове-на-Дону во время ссоры мужчина ударил ножом своего знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местный житель ударил ножом товарища. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 9 августа в районе Сельмаша.

По предварительной информации, между двумя знакомыми завязалась ссора. В какой-то момент мужчина достал нож и ударил им товарища. После произошедшего он скрылся с места происшествия. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Правоохранители проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и поиска скрывшегося мужчины.

Отметим, что недавно в Волгодонске 66-летний пенсионер ударил ножом мужчину на детской площадке. Между ними завязалась ссора, в которой пожилой мужчина достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавшего забрали медики, а пенсионера задержали правоохранители.

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