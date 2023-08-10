10 августа в Ростове ликвидируют последствия стихии, снова обещают сильный дождь

Ростовчан и гостей города просят быть предельно осторожными во время стихии Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 10 августа, после первого удара стихии, жители Ростова-на-Дону сообщили о трех подтоплениях, а также о падении четырех аварийных деревьев. Сейчас последствия непогоды ликвидируют городские спасатели, передают местные власти.

Одно из дождевых мини-озер уже откачали, в работе к этому моменту остаются шесть обращений.

- Задействовали сотрудников управления по делам ГО и ЧС, бригады департамента автодорог, коммунальные службы районных администраций и подразделения ресурсоснабжающих организаций, - информирует городская администрация.

Добавим, по данным властей, над Ростовом уже формируется новый грозовой фронт. Во время утренней непогоды в донской столице уже выпало 9 мм осадков.

Ростовчан и гостей города просят быть предельно осторожными. Во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями и конструкциями, которые легко повредит стихия. Лучше, по возможности, вовсе не выходить на улицу.

Также очень опасно стоять рядом с оборванными проводами. При скачках напряжения в квартирах рекомендуют сразу же отключать все электроприборы. Позвать на помощь можно по номеру «112».

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