В Ростове-на-Дону снова сняли дорожное ограничение на улице Малиновского

Сейчас в Ростовской области действует штормовое предупреждение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону дорожная ситуация на Малиновского немного улучшилась, поэтому движение транспорта снова открыли. Об этом водителей днем 10 августа информирует городская мэрия.

Напомним, сегодня в донской столице из-за ливня уже дважды частично перекрывали проезд по Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой дивизии.

По данным администрации Ростова-на-Дону, во время первого удара стихии утром 10 августа выпало 9 мм осадков. Действует штормовое предупреждение. Спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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