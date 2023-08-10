Скоростные требования обновили в связи с изменением схемы дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 августа на двух улицах Ростова-на-Дону ограничат скорость движения транспорта. Об этом водителей предупреждают городские власти.

Обновленные требования будут действовать на следующих участках:

- улица Темерницкая от проспекта Ворошиловского до улицы Темерницкой, 91 (40 км/ч);

- от улицы Темерницкой, 91 до переулка Газетного (30 км/ч);

- улица Суворова от проспекта Кировского до улицы Суворова, 91Г (40 км/ч);

- от улицы Суворова, 91Г до переулка Журавлева (30 км/ч).

Предельную скоростную планку утвердили в связи с изменением схемы дорожного движения.

Напомним, ранее стало известно об ограничениях, которые введут в районе Зорге, 56/1 с 21 августа по 15 декабря 2023 года.

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