На автобусных маршрутах в Новочеркасске выявили недовыпуск автобусов

Специалисты проконтролировали выполнение двух городских маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске выявили случаи недовыпуска маршрутов общественного транспорта. Об этом по итогам проверки сообщили в группе VK донского Минтранса.

Специалисты ведомства проследили за работой подвижного состава на конечной остановке в микрорайоне Донском. Контроль организовали 9 августа с 7:30 до 11 часов.

На маршруте № 340 отметили пять работающих автобусов, три из которых были большого класса, 2 - малого. Замена на малый класс произошла из-за поломки машин.

На маршруте № 325 вышли только два автобуса из трех, одно ТС сошло с линии из-за поломки.

- Недочеты уже доведены до руководителя ООО ТК «Новочеркасск», обслуживающего эти маршруты. Потребовали восстановить работу автобусов в полном объеме, - говорится в сообщении Минтранса Ростовской области.

Напомним, пожаловаться на водителей и работу автобусов № 325 и 340 можно по телефону диспетчерской службы ООО ТК «Новочеркасск».

Ранее на Дону проинспектировали автобусные направления из Батайска в Ростова-на-Дону.

АЛЛО!

Телефон диспетчерской службы ООО ТК «Новочеркасск»: 8-950-861-39-16;

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