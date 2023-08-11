В Ростове-на-Дону рядом с жилой высоткой обнаружили тело умершей женщины

На месте происшествия ростовчане видели скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону обнаружили тело умершей женщины. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, взрослая женщина могла выпасть из окна жилой высотки. Предварительно, на место происшествия приезжали сотрудники скорой помощи.

Напомним, два похожих случая в Ростове-на-Дону произошли в июле 2023 года. В Александровке погибла девушка, в Суворовском микрорайоне - молодая женщина.

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