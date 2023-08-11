В Ростове проверяют информацию о беспилотнике над городом

Правоохранители проверяют информацию о беспилотнике над Ростовом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о беспилотнике над городом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. Жители увидели на небе странный летающий объект и засняли на видео.

Подозрительный объект увидели на проспекте Стачки, 51/2. Очевидцы сообщили, что он якобы направляется в сторону Текучевского моста. В правительстве региона сообщили, что система ПВО сегодня не срабатывала, а информацию о подозрительном объекте проверяют спецслужбы. Ситуацию в МВД пока не комментируют.

Напомним, что 28 июля в центре Таганрога упали обломки от сбитого украинского снаряда. В результате чего, в городском музее разрушилась стена и кровля. От взрывной волны в близлежащем доме выбило окна сразу в нескольких квартирах. С травмами в больницы доставили девять человек, одному из них провели операцию. Детей среди пострадавших граждан нет. В общей сложности за медицинской помощью обратились более 20 таганрожцев.

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