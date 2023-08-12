Ливни и грозы обещают синоптики жителям Ростова в субботу, 12 августа

Дождь обещают не на весь день, но зонтик пригодится. Фото: Дмитрий Кутепов

В субботу, 12 августа, погода в Ростове и области обещает быть непостоянной, судя по прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра. В один день будет и солнечно, и пройдут ливни с грозами.

Так, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы, утром будет пасмурно, после десяти, судя про прогнозу, сорвется ливень с грозой, ближе к обеду он перейдет в обычный дождь, а повтор ливня и грозы следует ожидать около восьми вечера и уже с двух до четырех часов ночи. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем достигнет +29-31.

В Ростовской области переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, а в отдельных районах и ливень. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем достигнет от +25 до +30, по южным районам области до +36 градусов.

Также в юго-восточных районах местами — чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а высокая 4 класса — местами в северо-западных и центральных районах.

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