К 2035 году власти Ростова намерены увеличить среднюю зарплату в 2,2 раза

Численность населения Ростова к 2035 году должна достигнуть 159,2 тысячи человек. Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 15 августа, Ростовская-на-Дону городская Дума приняла стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, в которой отмечается, в том числе, что средняя зарплата будет составлять более 100 тысяч рублей.

В документе указано, что в 2021 году средняя зарплата в Ростове была 45,7 тысяч рублей. В текущем, 2024 году, она должна составить 57,1 тысяч рублей. К 2030 году увеличиться до 81 тысяч рублей, а к 2035 году — до 107,8 тысяч рублей.

При этом численность населения города должна вырасти с 1 141,9 тысяч человек до 1 159,2 тысяч в 2035 году.

Принятый документ в своем телеграм-канале прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко:

— Откорректированы 4 ключевых показателя, отражающих социально-экономическое развитие города. Результатом реализации Стратегии к 2035 году должно стать:— увеличение численности постоянного населения города до 1 млн 160 тыс. человек; — рост объема производства в 3 раза; — наращивание инвестиций в 2 раза; — повышение заработной платы в 2,2 раза.

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