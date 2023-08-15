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НовостиОбщество15 августа 2023 12:40

Ленинский район Ростова возглавила 49-летняя Юлия Мищук

До назначения главой Юлия Мищук руководила Ленинским районом Ростова с приставкой и.о.
Дмитрий Кутепов
Новая глава Ленинского района Ростова имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)». Юлия Мищук Фото: администрация Ростова.

Новая глава Ленинского района Ростова имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)». Юлия Мищук Фото: администрация Ростова.

Во вторник, 15 августа, депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы утвердили кандидатуру Юлии Мищук на должность главы администрации Ленинского района города.

До этого, с 26 июля, 49-летняя чиновница была в районе заместителем, при этом исполняя обязанности главы.

Известно, что с 2010 по 2023 годы она была первым заместителем главы администрации Ворошиловского района.

А с 2008 по 2010 годы — заместителем главы и первым заместителем главы администрации Ленинского района.

С 2006 по 2008 годы — руководила отделом в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Напомним, ранее более полугода Ленинский район Ростова возглавлял Константин Тихонов.

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