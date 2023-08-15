В Ростове-на-Дону начали помогать жителям, пострадавшим после ЧП на водоводе

Сейчас коммунальщики убирают мусор, проверяют бытовую технику и автомобили Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Ростова-на-Дону, пострадавшие 10 августа от порыва водовода, начали получать помощь - специалисты планируют восстановить повреждения во дворах, обследовать бытовую технику и передать людям отремонтированные машины. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Известно, что к этому моменту зафиксировали пять наиболее пострадавших строений на улице Путевой.

- С владельцами двух из пяти объектов подписали мировые соглашения: со дворов полностью вывезен мусор, починили ограждения, готовят к установке новые теплицы. В остальных случаях продолжается работа по очистке домовладений от мусора и грунта, - рассказали в коммунальной организации.

Пострадавшую бытовую технику, по словам представителей водоканала, отправили на диагностику, ремонтировать ее или закупать новую намерены за счет средств предприятия.

Кроме того, для местных автовладельцев уже привели в порядок две иномарки, еще одну машину собираются забрать в ремонт.

В ближайшие дни собираются провести строительную экспертизу подтопленных домов. Тогда же вместе с собственниками решится вопрос о восстановлении зданий.

- Точная оценка ущерба - процесс не одного дня. Мы находимся в постоянном контакте с жителями. Проведен внушительный объем работ, - рассказал генеральный директор Ростовского водоканала Дмитрий Черняев.

Добавим, сейчас последствия коммунальной аварии ежедневно устраняют группы до 20 человек со спецтехникой. Рабочие откачивают воду, вывозят грунт и мусор, спиливают поврежденные деревья. За пять дней с улицы Путевой вывезли больше 50 «КамАЗов» различных отходов.

Также было очищено ж/д полотно. Продолжается восстановление системы для отвода грунтовых вод, для этого требуется проложить около 100 метров нового трубопровода.

Напомним, порыв произошел 10 августа на улице Каяльской. Во время грозы отключилось электропитание насосных станций, и это привело к гидроударам в трубах. Из-за одного такого удара и произошло повреждение магистрального водовода.

Более серьезных последствий смогли избежать благодаря «плавному перезапуску системы и переходу на резервную схему водоснабжения».

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