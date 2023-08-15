ДИЗО Ростова возглавила 38-летняя Ирина Смирягина

Ирина Смирягина имеет высшие образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Фото: администрация Ростова.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова возглавила 38-летняя Ирина Смирягина. Ее кандидатуру выдвинул глава администрации города Алексей Логвиненко, а депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили.

С марта 2022 года Ирина Смирягина была в департаменте в должности заместителя. При этом с 23 мая текущего года еще и исполняла обязанности руководителя.

До этого, с 2013 по 2022 годы она была помощником прокурора Ленинского района Ростова.

Известно, что Смирягина родом из Таганрога. Она имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Напомним, что также в администрации Ростова произошли еще два назначения руководителей: Ленинский района возглавила Юлию Мищук, Первомайский — Сергей Ковшиков.

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