ДИЗО Ростова возглавила 38-летняя Ирина Смирягина

Ирина Смирягина имеет высшие образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Фото: администрация Ростова.
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова возглавила 38-летняя Ирина Смирягина. Ее кандидатуру выдвинул глава администрации города Алексей Логвиненко, а депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили.
С марта 2022 года Ирина Смирягина была в департаменте в должности заместителя. При этом с 23 мая текущего года еще и исполняла обязанности руководителя.
До этого, с 2013 по 2022 годы она была помощником прокурора Ленинского района Ростова.
Известно, что Смирягина родом из Таганрога. Она имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».
Напомним, что также в администрации Ростова произошли еще два назначения руководителей: Ленинский района возглавила Юлию Мищук, Первомайский — Сергей Ковшиков.
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