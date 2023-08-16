Реестр пострадавших от обстрелов и терактов ВСУ создадут в Ростовской области

Сначала данные должны собрать и упорядочить в муниципалитетах. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Ростовской области планируют создать реестр организаций и самозанятых граждан, пострадавших от терактов, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Василий Голубев.

Сначала данные должны собрать и упорядочить в муниципалитетах. После этого все сведения объединят в сводный областной реестр. В нем укажут: наименования организаций, их основные виды деятельности, адреса, даты причинения ущерба, местонахождение пострадавшего имущества, размер ущерба и другую важную информацию.

Созданием реестра на региональном уровне займутся специалисты Минэкономразвития Дона. Контролировать выполнение постановления будет заместитель губернатора Александр Скрябин.

Добавим, ранее в Ростовской области над Таганрогом сбили украинскую ракету. Обломки снаряда упали в центр города. После этого инцидента 22 человека обратились за медицинской помощью, были повреждены здания, в том числе удар пришелся по Таганрогскому художественному музею.

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