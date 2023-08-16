В Ростове планируют построить новую дорогу на Театральном спуске

Речь идет о реализации второго этапа строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Театральном спуске в Ростове планируют построить новую автодорогу. Соответствующее постановление о планировке участка появилось 14 августа на сайте городской администрации.

Речь идет о реализации второго этапа строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска. Ее площадь составляет порядка 4,4 гектара. На схеме будущую дорогу обозначили между Театральным проспектом, улицей Закруткина и Орловской, а также переулке Краснофлотского.

Подготовить проект должны в течение года. На само строительство предположительно потратят еще больше восьми месяцев.

Напомним, что глава администрации Ростова также сообщил о том, что в следующем году планируется заасфальтировать 12 грунтовых дорог. Сейчас ремонтные работы идут в переулке Неклиновском в районе дома №4 и на улице Войкова в районе переулков Аэроклубовском и 3-го Поселкового.

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