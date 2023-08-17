Возбуждение дела в отношении экс-главы Ростовского облсуда признали законным

Дать ход уголовному делу попросил глава СК Александр Бастрыкин Фото: Артем КИЛЬКИН

Возбуждение дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда признали законным. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» 17 августа подтвердили в пресс-службе Верховного суда России.

Разбирательства провели после жалобы бывшей судьи по поводу постановления Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ). Специалист оспаривала разрешение на уголовное следствие в ее отношении.

Известно, что материалы, связанные с ситуацией, в Верховный суд поступили около месяца назад. Решение вынесли сегодня, 17 августа.

Напомним, дать ход уголовному делу комиссию ВККС ранее попросил глава СК Александр Бастрыкин. Это обращение поддержали по итогам заседания 26 мая 2023 года.

Добавим, экс-предатель Ростовской областного суда подала в отставку после обысков, которые прошли у ее коллег. Тогда под выяснения попали почти 20 представителей Фемиды.

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