Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:23

В Таганрогском заливе двое работников теплохода устроили драку на судне

Проверку после драки работников теплохода проводят в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Один из участников ссоры ударил своего оппонента

Один из участников ссоры ударил своего оппонента

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области двое работников теплохода устроили драку на судне в акватории Таганрогского залива. Разборка вспыхнула «на бытовой почве», рассказали 18 августа в пресс-службе транспортной полиции.

- Предварительно, ссора началась с разговора. Один из участников конфликта нанес своему оппоненту телесные повреждения. Пострадавший обратился за медпомощью, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в порядке статей 144-145 УПК РФ проводится проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из травматического оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в ДТП с иномаркой пострадали 16-летние водитель и пассажир мопеда

Kia Rio и мопед «Велс-125» столкнулись на Малиновского в Ростове, есть пострадавшие (подробности)