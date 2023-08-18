В Таганрогском заливе двое работников теплохода устроили драку на судне

Один из участников ссоры ударил своего оппонента Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области двое работников теплохода устроили драку на судне в акватории Таганрогского залива. Разборка вспыхнула «на бытовой почве», рассказали 18 августа в пресс-службе транспортной полиции.

- Предварительно, ссора началась с разговора. Один из участников конфликта нанес своему оппоненту телесные повреждения. Пострадавший обратился за медпомощью, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в порядке статей 144-145 УПК РФ проводится проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из травматического оружия.

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