В Ростове магазин продавал алкоголь с метиловым спиртом под известными марками

Правоохранители нагрянули в магазин с обыском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелицу и сотрудников магазина в центре Ростова заподозрили в продаже опасного алкоголя. Контрафактные спиртное продавали под видом известных марок, сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

По версии следствия, в июле 2023 года владелица магазина в Ленинском районе закупила фальсифицированное спиртное. После этого товар ставили на полки и реализовывали под видом напитков известных марок. Спиртное отпускали две продавщицы, которые получали за это свой процент.

О происходящем узнали сотрудники управления экономической безопасности МВД. Правоохранители нагрянули в торговую точку с обысками.

В время оперативных мероприятий сотрудники изъяли более 100 литров алкоголя. Судебные экспертизы показали, что продукция не соответствует требованиям ГОСТа. Выяснилось, что в напитках содержится метиловый спирт. Его объем превышает допустимые нормы, а потому представляют угрозу здоровью покупателей.

В отношении 55-летней, 48-летней и 26-летней женщин возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в следственном управлении.

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От этого опасного для здоровья напитка в России уже погибли 28 человек и более 50 оказались в больницах. (Подробности)