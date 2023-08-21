В Каменске-Шахтинском ночью произошел крупный пожар

На месте ЧП работали шесть спасателей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Каменске-Шахтинском загорелась мусорка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 21 августа на улице Ворошилова, 21.

По предварительной информации, мусорные жбаны начали полыхать около 01:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных, огонь охватил площадь около 80 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали шесть спасателей и две единицы спецтехники. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что в Ростове 19 августа произошел пожар в кафе на улице Пухляковской.

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