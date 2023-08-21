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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:11

Появилось видео со звуками в Ростове, принятыми за взрыв

В Ростове засняли момент с громким звуком, напугавшим жителей
Михаил СТРИЖЕВ
Кадры сняты на камеру видеонаблюдения во дворе одного из домов.

Кадры сняты на камеру видеонаблюдения во дворе одного из домов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова 21 августа услышали громкий звук, которые приняли за взрыв. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, которые позже разлетелись в соцсетях.

Запись сняли жители улицы Зорге. На кадрах слышно, что в какой-то момент тишину нарушает грохот. Очевидцы также сообщили, что в других районах после этого сработали автомобильные сигнализации. А в некоторых домах задрожали окна и межкомнатные двери.

Отметим, губернатор Ростовской области уже прокомментировал ситуацию. Глава региона сообщил, что, по данным военных, речь идет о переходе самолета на ультразвук. Он призвал граждан сохранять спокойствие.